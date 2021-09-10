"Yunus bize ne söyler"! 5 ülkeden Yunus Emre resimleri

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Türkiye'den gençlerin katılım sağladığı "Yunus Emre Resim Yarışması" projesini tamamladı. Yoğun ilgiyle karşılanan yarışma sonucunda dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserler Arnavutluk'un başkenti Tiran'da açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

"YUNUS BİZE NE SÖYLER"

Resim sergisinde konuşan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu "Türkiye'nin gençlik vakfı olan TÜGVA'da da gençliğimiz için durmaksızın büyük bir aşk ve gayretle çalışıyoruz. Bu topraklar, ecdadımızın ayak izlerini taşıyan topraklardır" sözleriyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de Balkan topraklarında tarihin birlik ve beraberlikle yazılacağına vurgu yaptı. Yunus Emre'nin sözlerindeki derin manayı resmeden gençlerin eserlerinin yer aldığı sergide Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek ve Türkiye'den katılan 18-30 yaş arası yarışmaların eserleri yer aldı.

Sergi açılışına TÜGVA Başkanı Eminoğlu'nun yanı sıra Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Kızılay Başkan Vekili ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü Mesut Özbaysar ve Arnavutluk TUMED Başkanı Egert Haxhiu gibi önemli isimler de katıldı.

Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, "Benim için Yunus Emre Anadolu'nun zenginliği, hazinesidir, aynı zamanda sevgisi ve temsil ettiği çok güzel insani değerleridir. Serginin ana teması tabii ki Yunus'un bize aktardıkları" sözlerine ek olarak katılımcılara seslenerek, sergideki eserlere baktıktan sonra Yunus Emre'yi ve aktardığı evrensel değerleri daha iyi anlayacaklarını umduğunu söyledi.