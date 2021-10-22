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Giriş Tarihi: 22.10.2021 10:07

Ünlü ressamlar Adana’da buluştu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ünlü ressamlar Adana’da buluştu

Birbirinden önemli ressamlar Gündoğdu Art Galeri'deki karma resim sergileri için Adana Gündoğdu Koleji’nde buluştu. Kuruluşundan bu yana sanatın ve sanatçının destekçisi olan Gündoğdu Vakfı’nın destekleriyle “Toros Karma Resim Sergisi” 7 Kasım’a kadar açık kalacak ve Gündoğdu Koleji içinde bulunan Gündoğdu Art Galeride sanatseverler ile buluşacak.

Gündoğdu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Kuruluşundan bu yana sanatın ve sanatçının destekçisi olan Gündoğdu Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştireceğimiz "Toros" Karma Resim Sergimizde birbirinden değerli sanatçılarımızın eserlerini ağırlıyoruz. Böyle önemli bir sanat olayını gerçekleştirecek ve Adana'nın tanıtımıma katkı verecek olmanın heyecanı içindeyiz. Sanata ve sanatçıya desteğimiz sürecek" dedi.

HANGİ RESSAMLAR VAR

Sergide ünlü ressamlar Barış Sarıbaş, Bengü Bahar, Beşir Bayar, Burak Erim, Dicle Çiftçi, Hakan Çapkan, Halime Türkyılmaz, Hüseyin Sönmez, Kadir Akyol, Musa Hatan, Mümin Candaş, Nini Önözden , Oben Yılmaz, Özgür Eryılmaz, Selmani Baki Kocaispir, Tuncay Topçu ve Ünal Kuş'un eserleri yer alacak.

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Ünlü ressamlar Adana’da buluştu
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