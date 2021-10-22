Ünlü ressamlar Adana’da buluştu

Gündoğdu Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Kuruluşundan bu yana sanatın ve sanatçının destekçisi olan Gündoğdu Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştireceğimiz "Toros" Karma Resim Sergimizde birbirinden değerli sanatçılarımızın eserlerini ağırlıyoruz. Böyle önemli bir sanat olayını gerçekleştirecek ve Adana'nın tanıtımıma katkı verecek olmanın heyecanı içindeyiz. Sanata ve sanatçıya desteğimiz sürecek" dedi.

HANGİ RESSAMLAR VAR

Sergide ünlü ressamlar Barış Sarıbaş, Bengü Bahar, Beşir Bayar, Burak Erim, Dicle Çiftçi, Hakan Çapkan, Halime Türkyılmaz, Hüseyin Sönmez, Kadir Akyol, Musa Hatan, Mümin Candaş, Nini Önözden , Oben Yılmaz, Özgür Eryılmaz, Selmani Baki Kocaispir, Tuncay Topçu ve Ünal Kuş'un eserleri yer alacak.