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Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:55

Komedi oyunları festivali sona erdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Komedi oyunları festivali sona erdi

Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi.

Yüzlerce sanatsever Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını Atatürk Kültür Merkezinde ücretsiz izleme fırsatı buldu. Festival kapsamında 7 - 13 Kasım tarihleri arasında 6 tiyatro oyunu sahnelendi. Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncuları ve komedi tiyatrosu grupları Mersinlilerle buluştu.

Vatandaşlar festivalde sahnelenen tüm oyunlara yoğun ilgi gösterdi, salonlar tamamen doldu. Salona girişlerde HES kodu kontrolü de yapan yetkililer kent merkezinden araç kaldırarak oyunları izlemek isteyen vatandaşları merkeze taşıdı. Belediye yetkilileri "Halkımızdan olumlu geri dönüşler aldık, önümüzdeki yıl ikincisini de düzenlemek istiyoruz. Festivalimize yoğun ilgi gösteren tüm Mersinlilere teşekkür ediyoruz" dediler.

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Komedi oyunları festivali sona erdi
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