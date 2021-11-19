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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Atlas’ta renkli gala

Atlas’ta renkli gala
Senaryosunu Tufan Taştan ile Barış Balıkçı'nın birlikte kaleme aldığı Sen Ben Lenin adlı filmin galası önceki akşam Atlas Sineması'nda yapıldı. Başrollerinde Barış Falay ve Saygın Soysal'ın yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Binnur Kaya ve Özgür Çevik gibi isimler bulunuyor. 26 Kasım Cuma günü beyazperde de gösterilecek olan filmin galası renkli görüntülere sahne oldu. İlk uzun metraj filmini sinemaseverlerin beğenisine sunan Taştan, "Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan, filmimizin seyirciyle buluşuyor olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Biz bir masal anlatmaya çalıştık, masalımız şimdi seyirciyle buluşacak" dedi.
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Atlas’ta renkli gala
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