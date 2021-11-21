Göbeklitepe tarihi yeniden yazdıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Göbeklitepe gibi 11 yeni yerleşim yeri bulduklarını açıkladı. Ersoy, devlet projesi haline gelen Göbeklitepelerin Neolitik Çağ Parkı
haline getirileceğini söyledi. Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin 1980'li yıllarda Türkiye
'nin gündemine geldiğini belirtti. Ersoy, "Bizim bakanlığımız döneminde hiç olmadığı kadar Göbeklitepe dünya çapında gündeme geldi. Biz daha da ileri gittik. Göbeklitepe'yi Güney Anadolu
'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe
. 12 ille sınırlı kalmayacak. 5 ülkeden 8 üniversite ve akademi başvurularda bulundu. Hepsini kabul ediyoruz. Türkiye'den de akademik başvuru var, onları da kabul ediyoruz, kaynak çıkarıyoruz. Kabinede konuşuldu, devlet projesi haline getirildi. Hızlı bir şekilde burayı Taş Tepeler Neolitik Çağ Parkı olarak adlandıracağız. 100 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.