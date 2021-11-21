Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Göbeklitepe tarihi yeniden yazdıracak
Giriş Tarihi: 21.11.2021

Göbeklitepe tarihi yeniden yazdıracak

Göbeklitepe tarihi yeniden yazdıracak

İlk yerleşik hayat ve ilk tarım toplumunun başlangıcına dair ezberleri bozan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de, 11 yeni yerleşim yeri daha bulundu. Göbeklitepeler, tarihi yeniden yazdıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe gibi 11 yeni yerleşim yeri bulduklarını açıkladı. Ersoy, devlet projesi haline gelen Göbeklitepelerin Neolitik Çağ Parkı haline getirileceğini söyledi. Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin 1980'li yıllarda Türkiye'nin gündemine geldiğini belirtti. Ersoy, "Bizim bakanlığımız döneminde hiç olmadığı kadar Göbeklitepe dünya çapında gündeme geldi. Biz daha da ileri gittik. Göbeklitepe'yi Güney Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe. 12 ille sınırlı kalmayacak. 5 ülkeden 8 üniversite ve akademi başvurularda bulundu. Hepsini kabul ediyoruz. Türkiye'den de akademik başvuru var, onları da kabul ediyoruz, kaynak çıkarıyoruz. Kabinede konuşuldu, devlet projesi haline getirildi. Hızlı bir şekilde burayı Taş Tepeler Neolitik Çağ Parkı olarak adlandıracağız. 100 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göbeklitepe tarihi yeniden yazdıracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA