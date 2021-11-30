Fatih Sultan Mehmet Han’ın kurgulanan portresi birinci oldu. İşte o portre!

Fatih Belediyesi, Fotoğrafın Gör Dediği; Fatih Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması düzenledi. Yarışma kısa sürede büyük ilgi gördü. Yarışmanın "çek kurgula yarış" kategorisine de katılım oldu. Yarışmanın bu kategorisindeki birinci olan eseri ise Uğur Çimen'in Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresinin kurgulanmış haliydi.

İŞTE KURGULANAN O PORTRE

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise birincilik kazanan eserin yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresinin kurgulanmış halini sosyal medyadan paylaştı. Başkan Turan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizin düzenlediği: Fotoğrafın Gör Dediği; Fatih Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışmamızda çek kurgula yarış kategorisinde 1. olan Uğur Çimen'in hazırladığı Fatih Sultan Mehmed Han portresi. Kendisini ve yarışmamıza katılan tüm değerli yarışmacılarımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.