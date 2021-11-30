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Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:27

Fatih Sultan Mehmet Han’ın kurgulanan portresi birinci oldu. İşte o portre!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fatih Sultan Mehmet Han’ın kurgulanan portresi birinci oldu. İşte o portre!

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fotoğrafın Gör Dediği; Fatih Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması’nın “çek kurgula yarış” kategorisinde birinci olan eseri açıkladı. Birinciliği Uğur Çimen'in hazırladığı Fatih Sultan Mehmed Han portresi kazandı. İşte birincilik kazanan o eser:

Fatih Belediyesi, Fotoğrafın Gör Dediği; Fatih Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması düzenledi. Yarışma kısa sürede büyük ilgi gördü. Yarışmanın "çek kurgula yarış" kategorisine de katılım oldu. Yarışmanın bu kategorisindeki birinci olan eseri ise Uğur Çimen'in Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresinin kurgulanmış haliydi.

İŞTE KURGULANAN O PORTRE

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise birincilik kazanan eserin yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın portresinin kurgulanmış halini sosyal medyadan paylaştı. Başkan Turan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemizin düzenlediği: Fotoğrafın Gör Dediği; Fatih Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışmamızda çek kurgula yarış kategorisinde 1. olan Uğur Çimen'in hazırladığı Fatih Sultan Mehmed Han portresi. Kendisini ve yarışmamıza katılan tüm değerli yarışmacılarımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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Fatih Sultan Mehmet Han’ın kurgulanan portresi birinci oldu. İşte o portre!
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