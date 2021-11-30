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Giriş Tarihi: 30.11.2021 13:02

Korona günlerinde yazdığı kitap büyük ilgi gördü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Korona günlerinde yazdığı kitap büyük ilgi gördü

Gazeteci Başar Şeker’in korona günlerinde kaleme aldığı ‘Yaşamak Bize Kalandır Hâlâ’ adlı kitabının ilk imza günü, gerçekleştirildi.

Gazeteci Başar Şeker'in korona günlerinde kaleme aldığı yazılarından oluşan 'Yaşamak Bize Kalandır Hâlâ' adlı kitabı için ilk imza günü etkinliği gerçekleşti. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de eve kapandığı korona günlerinde kaleme aldığı kitabında umudu, sevgiyi, aşkı işleyen Başar Şeker, kitabını Adanalılar için imzaladı.

Yazar Başar Şeker, "Özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu içe dönük günlerimizde kaleme alınan bu yazılara, Türk ve dünya şairlerinin şiirlerinden alıntılar da eşlik ediyor. Kapak resminin Adanalı ressam Sevinç Kökenler'e ait olduğu kitaba, Çukurova Üniversitesi Türk Dili Öğretim Görevlisi Neşe Apaydın da kaleme aldığı önsözle katkıda bulundu" dedi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği imza gününde Başar Şeker'in 'Yaşamak Bize Kalandır Hâlâ' adlı eseri; D&R başta olmak üzere kitap satılan tüm internet siteleri ve kitabevlerinden temin edilebiliyor.

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Korona günlerinde yazdığı kitap büyük ilgi gördü
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