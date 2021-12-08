‘Zamansız’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı
tarafından Tophane-i Amire
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sanat Mevsimi" sergisi, vakfın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan
'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bugünün imkanlarını kullanarak geçmişin birikimini geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen Sanat Mevsimi sergisi bu yıl "Zamansız" teması ile gerçekleştirildi. "Öyle bir şey yap ki zamansız olsun" mottosuyla düzenlenen sergide yer alan 22 eserin yanı sıra düzenlenen kültür sanat etkinliği ile yeni ve genç yeteneklerin sanatlarını icra etme fırsatı sunuldu.