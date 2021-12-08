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Giriş Tarihi: 8.12.2021

‘Zamansız’ sergisi sanatseverlerle buluştu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
‘Zamansız’ sergisi sanatseverlerle buluştu
Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sanat Mevsimi" sergisi, vakfın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bugünün imkanlarını kullanarak geçmişin birikimini geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen Sanat Mevsimi sergisi bu yıl "Zamansız" teması ile gerçekleştirildi. "Öyle bir şey yap ki zamansız olsun" mottosuyla düzenlenen sergide yer alan 22 eserin yanı sıra düzenlenen kültür sanat etkinliği ile yeni ve genç yeteneklerin sanatlarını icra etme fırsatı sunuldu.
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‘Zamansız’ sergisi sanatseverlerle buluştu
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