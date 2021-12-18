Eren Bülbül’ün hayatını anlatan film

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edinildiği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin çekimleri yaklaşık 15 gün önce tamamlandı. Nevşehir ve Hatay illerinin yanı sıra Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül'ün şehit olduğu yerde çekimler yapıldı. Filmde Eren Bülbül'ü Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Rahman Beşel canlandırdı. Anne Ayşe Bülbül'ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i ise ünlü sanatçı İsmail Hacıoğlu canlandırdı.

"FİLMDE HAYATIMIZI İZLEYECEĞİZ"

Oğlunun hayatını anlatan filmi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden anne Ayşe Bülbül, "Filmin çekimlerinde çok duygulu anlar yaşadım. Oğlumun şehit olması bizim için çok ayrı bir gurur. O filmin bazı sahnelerinde bizim hayatlarımız da ekrana yansıtılacak. Filmde o sahneler çekilirken hep buradaydım. Benim evladımın unutulmamasından dolayı çok mutluyum. Eren'imin ismi çok yere verildi ve hiç unutulmadı. Eren'in yaşadığı hayatı film de izlemek benim için çok zor olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.





YAŞASAYDI 19 YAŞINDA OLACAKTI

Eren'e 15 yaşına kadar doğum günü yapamadıklarını vurgulayan anne Bülbül, "Eren yaşasaydı 1 Ocak'ta 19 yaşında olacaktı. Eren'ime 15 yaşına kadar bir doğum günü yapamadık. Şimdi her 1 Ocak'ta doğum günü kutlarken, hiç kimse kestiğimiz pastadan bir dilim ağzına koymuyor. Benim evladım asker olacağım, şehit olacağım diyordu. Askerlik zamanı geldiğinde ben de evladımı askere gönderdim, şehit oldu diye gönlümden geçireceğim. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.