Bayrak Şairi mezarı başında dualarla anıldı

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, "Bayrak Şairi" olarak bilinen Arif Nihat Asya
, ölümünün 47. yılında mezarı başında anıldı. Ankara Karşıyaka Mezarlığı
'nda Arif Nihat Asya için düzenlenen anma törenine, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
öğrencileri ile farklı illerden gelen derneklerin üyeleri katıldı. Arif Nihat Asya, bayraklarla donatılan kabri başında edilen dualarla anıldı. Çukurova Oğuz Boyları Derneği
Başkanı Mehmet Hayati Özkaya, "Bayrak" şiirinin ilk kez Adana
'da, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Ocak 1940'ta okunduğunu söyledi. Özkaya, Arif Nihat Asya'yı ölümünün 47. yılında anmak ve Adanalıların vefasını göstermek için "Adana Kardeş Kültür Dernekleri Platformu
" olarak anma törenine katıldıklarını ifade ederek, Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu. Platform üyeleri daha sonra Adana'dan getirdikleri toprakları, Arif Nihat Asya'nın kabrine koydu.