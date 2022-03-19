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Giriş Tarihi: 19.3.2022 12:06 Son Güncelleme: 19.3.2022 12:24

Neşeli Kanatlar: Büyük Göç” vizyona girdi! Shrek’in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi...

“Neşeli Kanatlar: Büyük Göç” vizyona girdi! Shrek’in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi...

Pervasız bir kaz olan Peng’in yüksek hız uçuşlarda pek de rakibi yok. Bütün kuş sürüleri deneyimli liderlerinden uçuş eğitimi alırken, Peng tek başına hareket etmeyi seçiyor. Çok hızlı ve yetenekli olduğu doğru. Ancak tam da “Büyük Göç” öncesi yaşanan küçük kaza hem onun hem de iki sevimli ördek yavrusunun tüm planlarını değiştiriyor. Neşeli Kanatlar: Büyük Göç 18 Mart'ta vizyona girdi...

Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur.

Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, bu yolculuğun sonunda artık bambaşka bir kaz olacaktır.

Eğlenceli hikayesi, esprili karakterleri ve baştan sona düşmeyen temposuyla süper bir maceraya konuk olacağınız Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, izleyenlere bir komediden fazlasını vadediyor.

Biraz problemli başlayan hikayeleri, sonunda benzersiz bir dostluk hikayesine dönüşen Peng, Chao ve Chi her yaştan insana sevginin ne anlama geldiğini gösteriyor.

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“Neşeli Kanatlar: Büyük Göç” vizyona girdi! Shrek’in yapımcısından bir dostluk ve yol hikayesi...
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