Lacivert Dergi 89’uncu sayısında “Dindarlık- Din ne söylüyor, insanlar ne anlıyor?” dosyasıyla raflarda yerini alıyor.

Dosyada Hilmi Demir "İslam: Akla ve gönle çağrı" isimli yazısında İslam'ın inanç ve ahlaki değerleri ile toplumsal hayatı adalet ilkesi çerçevesinde kuran bir din olduğunu anlatıyor. Ekrem Demirli "Eylemsizlik halinde tefekkür" başlığıyla orucun asıl amacından bahsettiği bir yazı kaleme alıyor. Fatma Bayram "Dindarlığımız ve insanın anlam arayışı" yazısında insanların Allah arayışını, dinin nasıl muhafaza edileceğini ve dinden uzaklaşma sebeplerini ele alıyor. Enis Doko "Din ve aklın süt kardeşliği" ismiyle akıl ve bilimin dinimizin bilgi kaynaklarından olduğunu anlatan bir yazı yazıyor. Mona A. Tufan "Modern dünyada anlamın çöküşü" yazısında her tür metafizik bilgiden bütünüyle koparak geleneğin yerine rasyonel aklı koyan modern insanı açıklıyor. Mustafa Derviş Dereli "Akışkan dijital dünyada dindarlık" isimli makalesinde dijital dünyayla beraber dini hayatın da değiştiği, bu değişimin en fazla genç kuşaklarda karşılık bulduğunu anlatıyor. Dosyanın diğer makaleleri Erol Erdoğan'ın "Oruç ayının mevsim etkisini tazelemek", Abdullah Teyfur'un "Erdoğdu Ramazan bize ne söyler?", Birol Biçer'in "Din ne söylüyor, insanlar ne anlıyor?", Yasin Ramazan'ın "Her değer bir değil", Gökhan Ergür'ün "Yeniden başlangıçların zamanı Ramazan" ve Fatma Toksoy'un "Ebu Hanife yaşasa nasıl yapardı?" isimli yazıları oluyor.

Dosyada Barış Ertem ve Bercan Tutar, yazılarıyla NATO-Ukrayna ve Rusya krizine değiniyor. Dünyadan Portreler-Haberler, Asabi Astrolog ve Uçak Modu kısımları ile zenginleştirilen dergide 3 Soru 3 Cevap bölümünde Ressam Hülya Yazıcı "İpek böceğinin kısa yaşamından çok şey öğrendim" başlığıyla sorularımızı yanıtlıyor. Düşünce Atlası köşesinde bu ay "Bir kriz döneminin âlimi" başlığıyla Dr. Hamdi Çilingir bize Elmalılı Hamdi Yazır'ı anlatıyor. Çocuklarla Koşan Kadınlar köşesine ise bu ay "Artık Ortadoğu eserleri de batılılaşmaya başladı?" diyen Melike Günyüz konuk oluyor.