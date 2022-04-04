İlk temsili yapan Semiha Berksoy’un anısına Tosca yeniden sahnede

Ankara Ulus Opera Binası Sahnesi'nde Tosca'nın tanıtımında bilgi veren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, "Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde ilk opera sanatçısı ve Tosca rolüyle bütünleşen Semiha Berksoy anısına kızı Prof. Zeliha Berksoy'un sahneye koyduğu, Giacomo Puccini'nin ünlü eseri 'Tosca' operası Devlet Opera ve Balesi 2021-2022 sanat sezonunda yer alacak büyük eserlerden biri olacak. Sahnelere taşınacak eserde orkestrayı ünlü şefler Raoul Grüneis, Andrea Solinas ve Sunay Muratov dönüşümlü olarak yönetecek. Eserde Floria Tosca'ya Feryal Türkoğlu, Seda Aracı Ayazlı ve Tuba Mankal, Mario Cavarodossi'ye ise Murat Karahan, Aykut Çınar, Faik Mansuroğlu ve Emre Akkuş, dönüşümlü olarak hayat verecek," diye konuştu.

Karahan, "Türkiye'nin ilk opera sanatçısı Semiha Berksoy,ilk Tosca temsilini yapmıştır. Bu opera Atatürk'ün en sevdiği operadır. Temsilde mutlaka Atamızın adını geçiriyoruz. 27 Nisan'daki prömiyerinin manevi çok değeri var" ifadesini kullandı.

ANNEMİN ONURUNA BU TEMSİL GERÇEKLEŞİYOR

Operanın rejisörlüğünü üstlenen Prof. Zeliha Berksoy ise duygularını "Tosca operasını ortaya koymak hayatımda paha biçilmez bir çalışma olacak. Sahnede bu kadar güzel sanatçılarla çalışmak beni heyecanlandırıyor. Tosca opera tarihimizde çok farklı bir yere sahip. 1941'de annem tarafından ilk temsili yapıldı. 1949'da kuruluyor opera düşünün ondan önce bir opera gösterisi yapılıyor. Annem Berlin'den geliyor. Tosca temsili büyük bir coşku ve heyecanla sahneye koyuluyor. Annemin adına teveccüh gösterdiler. Onun onuruna bu temsil gerçekleşiyor" sözleriyle dile getirdi.

KUTU: YOĞUN BİR PROGRAM OLACAK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2022 Mayıs-Ekim aylarını kapsayan yoğun bir festival programı ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivallerin yanı sıra kendi organizasyonlarının da yer aldığı 30 eseri 35 temsil ile sahneleyecek olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün ilkbahardan sonbahara kadar devam edecek olan festival programlarında operanın yanı sıra, müzikal, bale, konser ve dans gibi göz dolduran performanslar yer alacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce daimî olarak gerçekleştirilen Aspendos, Efes, İstanbul, Bodrum, Gaziantep Opera ve Bale Festivalleri ile Trabzon Opera ve Bale Günlerinde sahneleyeceği eserlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinde 4 temsil ile yer alacak.