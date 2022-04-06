Yarım asır sonra görücüye çıktı

Manisa'da, 1963'te bulunan ve depoda tutulan Yunan mitolojisi tanrıçalarından Artemis'in heykeli, yarım asır sonra ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müze koleksiyonundan seçilen kült ve ritüel eserlerden her ay birkaçı, depolardan çıkarıldı. Eserler arasında Yunan mitolojisi tanrıçası Artemis'in, 1963'te Kula ilçesindeki Thermai Thesos Antik Kenti'nde bulunan heykeline yer verildi. Roma dönemine ait olan, doğayı ve kadını koruması, ayrıca bereket getirmesi için yapıldığı belirtilen ve ilk kez sergilenen Artemis heykeli, ilgi çekti. Müze Müdürü Cengiz Topal, "Artemis heykelleri, bu coğrafyada yaygındır. Adına yapılmış tapınaklar, kendisine ait heykeller ve figürlere rastlanır" dedi.