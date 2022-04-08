170 eserden 33’ü katalogda yer aldı

8-11 Mart 2022 tarihleri arasında, "yeni" teması ile düzenlenen sempozyumun fotoğraf seçkisi bölümüne 170 başvuru alınmış, alanında yetkin fotoğraf sanatçıları ve akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda 33 eser seçki kapsamında sergilenmeye değer bulunmuştu.

Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu başkanlığında oluşturulan jüride Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyes Tosun, Dr. Öğrt. Üyesi Birsel Matara, Öğrt Gör. Mert Yusuf Özlük, Gazi Yüksel ve Sami Türkay yer aldılar.

Sergilemeye değer görülen ve dijital katalogda da yer verilen eserlerin sanatçıları ise şöyle: Zekiye Canoruç, Adem Yücel, Ahmet Özkan, Berrin Bayraktaroğlu, Birol Kıraç, Erkan Tabakoğlu, Cem Özer, Fatma Kalınkaya, Gökhan Birinci, İsmail Keskin, Kıvanç Şen, Eren Görgülü, Mahir Yerlikaya, Mehmet Fatih Yelmen, Mehmet Gökyiğit, Murat Çeliker, Ozan Otan, Özlem Demircan, Pınar Boztepe Mutlu, Seda Felekoğlu, Gürkan Uzunköprü, Ufuk Uğur, Ayşe Gökyiğit.

İkinci kez düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu'nda geçen yıl seçilen eserler de Şubat ayında yine uluslararası dijital katalog olarak yayımlanmıştı.