Dört serginin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yaptı

Açılışı yapılan Kubanychbek İbragimov'un kişisel resim sergisi "Kaktüsler Arasındaki Ev" 40 eserden, Asein Dzhumabekov'un kişisel resim sergisi "Renklerin Sihri" 50 eserden, Kadyr Bekov'un kişisel resim sergisi "Renklerin Melodisi" ise 60 eserden oluşuyor. Üç sanatçının kişisel resim sergileri toplamda 150 eseri sanatseverlerle buluştu. Sanatçı İsmail Gündoğan'ın muhteşem bir el işçiliği ile metalden şekillendirdiği 15 kuş heykelini bir araya getiren "Kuş" adlı heykel sergisi de açılışı yapılan bir diğer kişisel sergi oldu.

Konuşmaların ardından kişisel resim sergileri açılan İbragimov, Dzhumabekov ve Bekov'a uluslararası resim sanatçılarına verilen "Uluğ Beg" ödülü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi. İsmail Gündoğan'a ise yine Cumhurbaşkanı Tatar tarafından, Alasya ödülleri kapsamında heykel sanatçılarına verilen "İbn-i Tufeyl" ödülü verildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Üniversitesi öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz'in önemli sanat merkezlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise "Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi'nin dünya genelinde 15 bin üniversite arasında 552'nci sırada yer alması; Avrupa'da ise 3 bin 126 üniversite arasında 230'uncu olarak Avrupa'nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında bulunması, ülkemiz KKTC'yi, dünya ile bütünleştirme gayretimizin bir sonucudur. Üniversitemizin, açık ara KKTC'nin en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede Türkiye'de de ilk üçte yer aldığını ayrıca vurgulamak istiyorum" dedi.

Metalden şekillendirdiği kuş figürlerinden oluşan 15 heykellik kişisel sergisi açılan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Tasarım Anabilim Dalı doktora öğrencisi İsmail Gündoğan, Yakın Doğu Ailesi'ne katıldığı 2019'dan bu yana, sanata ve sanatçıya verilen değeri gördüğünü kaydetti.

Kazak sanatçı Kadyr Bekov da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.