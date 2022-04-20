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Giriş Tarihi: 20.4.2022

Şair Bülent Parlak vefat etti

Şair Bülent Parlak vefat etti
Kültür, sanat ve edebiyat dergisi "İzdiham"ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Bülent Parlak, kalp krizi nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetti. "İzdiham" dergisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Parlak'ın vefatı duyurularak, "Şüphesiz biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz" anlamına gelen "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun" ifadelerine yer verildi. Bülent Parlak, Dergah dergisinde yayımlanan şiirlerini, 2010'da "Sevgili Huzursuzluğum" adlı şiir kitabında toplarken, 2012'de babasına ithafen yazdığı "Yalnızlığın İcadı" adlı deneme kitabını, 2014'te "Ricakeş", 2018'de ise "Her Şey İçin Çok Geç" adlı şiir kitaplarını çıkardı.
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Şair Bülent Parlak vefat etti
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