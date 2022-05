Özel yetenekli çocuklardan dev sergi

ÖDÜLLÜ ÇALIŞMALAR VAR

Esenyurt Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde üstün yetenekli çocuklara resim eğitimi veren 22 yıllık resim öğretmeni Nur Can "Buradaki her çocuk üstün yetenekli, yaşıtlarından daha üst seviyelerde çizim yetenekleri var. Kompozisyondan renklendirmelere her aşaması bu çocuklarından sihirli ellerinden çıktı. 500'ü aşkın eser var. Aralarında ödüllü çalışmalar da var. Türkiye çapında 1, İstanbul'da ise 7 ödül aldık. TÜBİTAK ve Erasmus+ projeleri dahilinde yapılan çok anlamlı eserlerimiz de bulunuyor. Velilerimizin de büyük desteğiyle sergimizi açtık, bu kadar ilgili velilerle birlikte olduğumuz için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.