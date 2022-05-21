Özel yetenekli çocuklardan dev sergi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilen ve Esenyurt Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) özel eğitim programına alınan 9-15 yaş arası üstün yetenekli 30 öğrenci, eğitim aldıkları atölyeleri sergiye salonuna dönüştürüp, İstanbul'un en büyük çocuk resim sergisini açtı. Karakalem, akrilik, kolaj, 3 boyutlu ve illüstratif çalışmaların yer aldığı 500 resimlik sergi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve BİLSEM Esenyurt Şube Müdürü Taner Başaran'ın katılımıyla açıldı.
"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN ÖZEL ESERLERİ"
Sergi açılışında konuşan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener "Buradaki 30 üstün yetenekli sanatçımız, Milli Eğitim Bakanlığı'mızca özenle seçilip Esenyurt Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde özel eğitim programına alınmaya hak kazandı. Burada aldıkları eğitimle yeteneklerine yetenek kattılar. Çok önemli bilgiler edindiler, çok güzel tecrübeler kazandılar. Bugün de burada birbirinden güzel eserleriyle İstanbul'un en büyük çocuk resim sergisini açtılar. Buradaki her çalışma bu özel çocuklarımızın özel eserleri. Bizi bu şekilde gururlandırdıkları için hepsine teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.
ÖDÜLLÜ ÇALIŞMALAR VAR
Esenyurt Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde üstün yetenekli çocuklara resim eğitimi veren 22 yıllık resim öğretmeni Nur Can "Buradaki her çocuk üstün yetenekli, yaşıtlarından daha üst seviyelerde çizim yetenekleri var. Kompozisyondan renklendirmelere her aşaması bu çocuklarından sihirli ellerinden çıktı. 500'ü aşkın eser var. Aralarında ödüllü çalışmalar da var. Türkiye çapında 1, İstanbul'da ise 7 ödül aldık. TÜBİTAK ve Erasmus+ projeleri dahilinde yapılan çok anlamlı eserlerimiz de bulunuyor. Velilerimizin de büyük desteğiyle sergimizi açtık, bu kadar ilgili velilerle birlikte olduğumuz için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.
KENDİ TARZIMIZI OLUŞTURUYORUZ
Esenyurt BİLSEM'in yetenekli öğrencilerinden Defne Hilal Kayacık "Burada birçok farklı çalışma yapıyoruz. Ben de kendi resmime kadın çizimiyle başladım, daha sonra yenilikler ekleyerek daha farklı bir tarzda resime dönüştürdüm. Öğretmenimizden aldığımız ilhamlarla resimlerimize başlıyoruz daha sonra da yenilikler ekleyerek kendi tarzımızı oluşturuyoruz" dedi.
BENİM FIRÇAM ELLERİM
Muhammet Ömer Sünker "Ben resmimi fırça kullanmadan tamamladım. Benim fırçam ellerim. Bu şekilde kendi stilimi buldum, fırçaya ihtiyaç duymuyorum. Bu tarzımla kendimi daha iyi ifade edebiliyorum" dedi.