47 eserden oluşan ’Şubat’ sergisi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi düzenlediği 408'nci sergi olan "Şubat" adlı karma sergide, 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 47 eseri yer alacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek "Şubat" adlı karma sergi, 15 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın öğretim elemanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz karma sergimizde yer alan eserler zengin bir üslup çeşitliliği sunuyor" dedi.