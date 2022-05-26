47 eserden oluşan ’Şubat’ sergisi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek "Şubat" adlı karma sergi, 15 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.