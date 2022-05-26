Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri 47 eserden oluşan 'Şubat' sergisi
Giriş Tarihi: 26.5.2022 14:58

47 eserden oluşan 'Şubat' sergisi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
47 eserden oluşan ’Şubat’ sergisi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerden oluşan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, 31 Mayıs 2022 Salı günü saat 17.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi düzenlediği 408'nci sergi olan "Şubat" adlı karma sergide, 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 47 eseri yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek "Şubat" adlı karma sergi, 15 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın öğretim elemanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz karma sergimizde yer alan eserler zengin bir üslup çeşitliliği sunuyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
47 eserden oluşan 'Şubat' sergisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA