92 eser sanatseverle buluşacak

Her iki serginin küratörlüğünü ise YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün üstlendi. Müzelerin; sanat eserlerinin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestijdir. Bizler de eserlerimizin yer aldığı sergileri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz" dedi.