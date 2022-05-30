92 eser sanatseverle buluşacak

Sergilerin ilki, 31 Mayıs Salı günü YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda saat 17.00'da açılacak olan "Güzel Sanatlar Şubat" sergisi. 47 eserden oluşan sergi, 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerini bir araya getirecek ve 15 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.
45 eseri bir araya getirecek olan "Güzel Sanatlar Mart" sergisi ise 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.00'da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Açılışı yapılacak sergilerle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yaptığı sergi sayısı da 409'a ulaşmış olacak. Güzel Sanatlar Mart sergisi, 17 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.
Her iki serginin küratörlüğünü ise YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün üstlendi. Müzelerin; sanat eserlerinin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestijdir. Bizler de eserlerimizin yer aldığı sergileri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz" dedi.