Muhit Haziran Sayısıyla Raflardaki Yerini Aldı

ŞİİR

Usta çizer Hasan Aycın'ın çizgisiyle açılan dergi Arif Ay'ın "Mâhûr Şarkılar / 23", Mehmet Tepe'nin "Huzursuz Bir Mevsim", Selim Şefkatli'nin "Artık Sevmeyeceğim" şiiriyle devam ediyor. Zülal Sema, Hüseyin Atlansoy, Murat Güzel, Said Yavuz, Mehmet Narlı, Seyyid Ensar, İbrahim Tenekeci, Yunus Emre Güneş, Dilara Ayşe Akdeniz, Doğukan İşler, Mustafa Uçurum, Nurettin Durman, Nurullah Genç, Tayfun Doğan, Yusuf Mahir, Ayşe Hilâl ve Yunus Karadağ bu sayının diğer şairleri. Yağız Gönüler'in geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Bülent Parlak'a ithaf ettiği "Son Kez Bakma İhtimali" isimli şiiri ise derginin arka kapağında yer alıyor: "Kuyuları işaret ediyor son gördüğüm rüya / Esmer yürekli şairlerle dolu garip ve yolcu"

SÖYLEŞİ

Muhit bu sayısında iki söyleşiye birden yer veriyor. Bekir Salih Yaman soruyor, Sahipsiz Güzel isimli deneme kitabı Muhit Kitap'tan çıkan Ahmet Edip Başaran cevaplıyor: "Yazının öz suyu hayattır."

İkinci şiir kitabı Gitmek Dolu Evler, Muhit Kitap'tan çıkan Ayşe Çelikkaya ise Şeyma Subaşı'nın sorularını yanıtlıyor: "Yol çok uzun bir cümledir."

ÖYKÜ, DENEME

Münire Daniş "Stokin Fırtınası", Zeki Bulduk "Cahit'in Kalbi", Sema Bayar "Huş Ağacının Gözleri" isimli hikâyesiyle bu sayıya katkı sunan öykücüler.

Berat Demirci, sanal dünyanın değişimine ve sonuçlarına odaklanırken Dursun Çiçek, Hikmet Dağı yazı dizisine devam ediyor: "İnsan bu dünyanın geçiciliğini, sürekli yol hâlinde olduğunu bilerek hatırlar" Selim Cerrah, "Dünyayı İhmal Edenler" başlıklı yazısında "Gayretsiz sabır boş, sabırsız gayret beyhudedir." diyor. Sibel Eraslan, "Bir Gün, Bir Öğretmen Hanım, Elindeki Bir Silahla, Bir Bankayı Soyduğunda..." başlıklı yazısıyla Urok (Ders) filmini analiz ediyor. Mustafa Akar, günlüğüne devam ederken Süleyman Unutmaz, "Kavak Ağaçlarının Hışırtısı" başlıklı yazısıyla anılarını kaleme alıyor. Mustafa Özçelik "Su ve Ateş", Müslim Coşkun "Kalbin Yarası" ve Harun Yakarer "Kapıları Açmak" başlıklı yazısıyla Muhit'in Haziran sayısına emek veren diğer isimler. Muhsin Macit ve Mustafa Özel'in kitap tanıtım ve değerlendirme yazıları ise kütüphane kurmak isteyenler için tavsiyeler içeriyor.