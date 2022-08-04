Kazak sanatçının sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

62 yaşındaki Orazbek Yessenbayev, eserlerinde özellikle Türk dünyasının kültür ve tarihini, doğayı ve insanlık hallerini kendine has tekniği ve üslubu ile ele alıyor. 5 Ağustos'ta açılışı yapılacak kişisel sergisinde de aynı temalardan izler taşıyan eserleri yer alıyor. Sergi, 20 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak.

Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi ve Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan ödüllü sanatçı Orazbek Yessenbayev, 1960'ta Kazakistan'da dünyaya geldi.1983'te Gogol Sanat Koleji'nden mezun olduktan sonra, 1986-1993 yılları arasında Zhurgenov Almatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü'nde eğitim gördü. 1980'den itibaren pek çok ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katıldı. Orazbek Yessenbayev'e, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından 2019'da Gümüş Anahtar Onur Ödülü ve Alasya Ödülleri kapsamında uluslararası resim ustalarına verilen Uluğ Beg Ödülü takdim edildi. Sanatçı 2020'de ise bilim ve sanat alanlarında verilen Dr. Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü'ne layık görüldü.