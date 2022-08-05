Sanatçı Osman Alkaş’ın hikayesini okuyucularıyla buluşturdu

Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinin dördüncü kitabı ile okuyucuyla buluşmaya devam etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, yeni kitabında sadece başarılı oyuncu kariyeri ve kimliği ile değil kurucularından olduğu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Kıbrıs Türk halkına tiyatro aşkını aşılayan isimlerin başında gelen Osman Alkaş'ın hikayesini okuyuculara aktarmaktan büyük bir keyif aldığını söyledi.

Doç. Dr. Soykurt, "Mütevazı kişiliği, yeteneği ve samimiyetiyle hepimizin gönlüne taht kurmuş bir değerimizin yaşam yolculuğunda, onu bugünlere taşıyan deneyim ve yaşam öğretilerini kaleme almak benim için büyük bir onur. Bu topraklardan çıkan en önemli sinema ve tiyatro oyuncularından biri olan Osman Alkaş'ın kariyer yolculuğu ve yaşamıyla deneyimleriyle pek çok kişiye örnek olacağına şüphem yok. Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri kitap serisinin yeni kahramanlar ve hikayeler ile topluma ilham vermeye devam edeceğim" diye konuştu.