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Giriş Tarihi: 5.8.2022 15:20

Sanatçı Osman Alkaş’ın hikayesini okuyucularıyla buluşturdu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Sanatçı Osman Alkaş’ın hikayesini okuyucularıyla buluşturdu

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un, ünlü Kıbrıslı Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Osman Alkaş’ın ilham veren hikayesini okuyucularıyla buluşturan dördüncü kitabı piyasaya çıktı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından olan Alkaş, Kıbrıs Türk halkı arasında popüler olan Torba programının yapımını da üstlendi. “Züğürt Ağa”, “Gölgeler ve Suretler”, “Ölümlü Dünya”, “Sarmaşık”, “Hükümet Kadın”, “Cinayet Süsü”, “Hababam Sınıfı Yeniden” gibi Türk sinemasının önemli yapımlarının yanı sıra “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Alef”, “Seni Kalbime Sakladım”, “İyi Günde Kötü Günde” gibi pek çok televizyon dizisinde de rol alan Osman Alkaş’ın kariyer yolculuğu ve yaşam hikayesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un kaleminden “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” serisinin dördüncü kitabıyla geleceğe taşınıyor.

Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisinin dördüncü kitabı ile okuyucuyla buluşmaya devam etmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, yeni kitabında sadece başarılı oyuncu kariyeri ve kimliği ile değil kurucularından olduğu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile Kıbrıs Türk halkına tiyatro aşkını aşılayan isimlerin başında gelen Osman Alkaş'ın hikayesini okuyuculara aktarmaktan büyük bir keyif aldığını söyledi.

Doç. Dr. Soykurt, "Mütevazı kişiliği, yeteneği ve samimiyetiyle hepimizin gönlüne taht kurmuş bir değerimizin yaşam yolculuğunda, onu bugünlere taşıyan deneyim ve yaşam öğretilerini kaleme almak benim için büyük bir onur. Bu topraklardan çıkan en önemli sinema ve tiyatro oyuncularından biri olan Osman Alkaş'ın kariyer yolculuğu ve yaşamıyla deneyimleriyle pek çok kişiye örnek olacağına şüphem yok. Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri kitap serisinin yeni kahramanlar ve hikayeler ile topluma ilham vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

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Sanatçı Osman Alkaş’ın hikayesini okuyucularıyla buluşturdu
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