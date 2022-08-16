Unutulmayan Türk müzikalleri AKM’de

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Türk müzikal tarihinde yer etmiş, unutulmaz şarkı ve operetleri 'Müzikhaller' ile yeniden izleyicilerle buluşturuyor. Yönetmenliğini Can Şıkyıldız'ın, süpervizörlüğünü Elif Erdal ve Mine Tüfekçioğlu'nun üstlendiği 'Müzikhaller', Türk müzikallerinden anılarda yer etmiş, kulaklara yerleşmiş bir seçkiyi kapsıyor. Muhlis Sabahattin Ezgi, Cemal/ Ekrem Reşit Rey, Cem İdiz, Yalçın Tura, Timur Selçuk, Atilla Özdemiroğlu, Gürkan Çakıcı, Soner Olgun gibi önemli bestecilerin eserlerinin yer aldığı seçkiyi, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları kendi yorumlarıyla çalıp seslendirecekler. Şarkılar ve operetler, 19, 20 ve 21 Ağustos akşamları Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda seslendirilecek.