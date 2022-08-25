Trabzon’da restore edilen tarihi St. Michael Kilisesi müze olarak hizmete açılacak

Trabzon Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Belediye olarak Akçaabat'ın ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi eserleri korumak, iyileştirmek ve geleceğe aktarmak önemli sosyal vazifelerimizdendir. Bu kapsamda Ortamahalle'de bulunan ve St.Michael Kilisesi olarak bilinen tarihi yapıyı aslına uygun şekilde restore edip müze olarak ilçemize kazandırdık.

Restorasyon süreçlerini tamamladığımız müzemizin envanter temini için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüşmelerimizi sonuçlandırdık. Önümüzdeki günlerde gelecek olan tarihi eserleri müzemizde sergileyeceğiz. Envanter temini sonrasında Akçaabat Ortamahalle Müzemizin açılışını görkemli bir şekilde yapacağız" dedi.