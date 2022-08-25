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Giriş Tarihi: 25.8.2022 13:19

Trabzon'da restore edilen tarihi St. Michael Kilisesi müze olarak hizmete açılacak

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da restore edilen tarihi St. Michael Kilisesi müze olarak hizmete açılacak

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ortamahalle'de bulunan ve tarihi 1800'lü yıllara dayanan St. Michael Kilisesi, Akçaabat Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilip, gerekli resmi süreçler tamamlanarak ‘Ortamahalle Müzesi’ adıyla turizme kazandırıldı. Ortamahalle Müzesi, envanter temini süreçleri tamamladıktan sonra ziyarete açılacak.

Trabzon Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Belediye olarak Akçaabat'ın ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi eserleri korumak, iyileştirmek ve geleceğe aktarmak önemli sosyal vazifelerimizdendir. Bu kapsamda Ortamahalle'de bulunan ve St.Michael Kilisesi olarak bilinen tarihi yapıyı aslına uygun şekilde restore edip müze olarak ilçemize kazandırdık.

Restorasyon süreçlerini tamamladığımız müzemizin envanter temini için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüşmelerimizi sonuçlandırdık. Önümüzdeki günlerde gelecek olan tarihi eserleri müzemizde sergileyeceğiz. Envanter temini sonrasında Akçaabat Ortamahalle Müzemizin açılışını görkemli bir şekilde yapacağız" dedi.

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Trabzon'da restore edilen tarihi St. Michael Kilisesi müze olarak hizmete açılacak
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