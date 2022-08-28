Nemrut’un Kızı Bienalde Doğu ile Batı sanatta buluştu

"Doğu Batı Buluşması" başlıklı konserde, halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, çok sesli orkestra ile Nemrut'un Kızı olmak üzere birbirinden güzel Adıyaman türkülerini seslendirdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, konserin doğu ile batının bir sentezi olduğunu söyledi.





HAYALİ UYGARLIK: KOMMAGENE BİANALİ



Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, bu yıl ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. Teması 'Hayali Bir Uygarlık' olan bienalde, 23 ülkeden 53 sanatçı eserlerini sergiliyor. Etkinlik kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile Kahtalı Mıçe 1800 yıllık Cendere Köprüsü'nde birlikte konser verdi. Adıyaman Kahta Kaymakamlığı, Nemrut Dağı ve tarihi mekânlarda 1. Kommagene Bienali başladı. 20 Ekim'e kadar sürecek bienalde 23 ülkeden 53 sanatçı başta Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan 5 adada eserlerini sergilenmeye başladı. Bianelde iki ay boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yapılacak.





23 ÜLKEDEN 53 SANATÇI



Güney Kore'den Yongduk Yi, Norveç'ten Hakon Erichsen, İspanya'dan Marisa Maeste, İtalya'dan Cristiano Carotti gibi çok sayıda yabancı sanatçının yer aldığı bienale Türkiye'den de Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse, Doğukan Çiğdem ve birçok sanatçı katıldı