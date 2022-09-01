Lacivert Dergi 93. sayısında “Metaverse- Alternatif bir dünya hayali!” dosyasıyla raflarda yerini alıyor

Bir diğer söyleşi ise Metaverse meselesinin dikkat çeken yönlerinden bahsedilen Timur Sırt ile gerçekleştirdiğimiz "Türkiye'de Metaverse insanların önüne arsa rantıyla beraber konuldu" isimli röportaj oluyor. Ayrıca dosyada Said Ercan, Sertaç Yerlikaya ve Adem Metan ile Metaverse ve diğer dijital teknolojileri "Ayaklarımızla değil, beyinlerimizle gittiğimiz dijital bir dünya düşünün" başlığıyla tartıştığımız bir paket röportaj yer alıyor.

Dosyada İsmihan Şimşek "Dijital mabetlerin sanal cemaatleri" isimli yazısında dinin kitlelere ulaşmak için teknolojiden nasıl faydalandığından bahsediyor. Hakkı Öcal "Metaverse: Dolandırıcılık evreni" başlıklı yazısında bilişim dünyasının icat ettiği yeni evreni anlatıyor. Birol Biçer "Alternatif dünyaların peşinde" başlığıyla herkes için ve sınırsız dünyalar olarak nitelendirdiği Metaverse evreninin ne anlama geldiğini detaylıca anlatıyor. Funda Karayel "NFT: Geçici bir heves mi yoksa geleceğin yıldızı mı?" yazısında hayatımıza giriş yapan NFT'nin sanattan spora, modadan müziğe, her alanda yapacağı köklü değişiklikleri ele alıyor. Enis Doko "Sanal dünyaların felsefi boyutu" ismiyle gelecekte insanların sanal evrenlerde nasıl daha çok vakit geçirmek isteyeceklerini anlattığı bir yazı kaleme alıyor. Tuba Kaplan "Dijital dünya projesinin karanlık yüzüne dair teoriler" yazısında Metaverse hakkında soruları, kaygıları, ithamları ve komplo teorileri konu alıyor. Aylin Tutgun Ünal "Metaverse ile gerçekten temsile evriliyoruz!" isimli makalesinde Metaverse teknolojisinin ileriki boyutlarını inceliyor. Dosyanın diğer makaleleri Sena Subaşı'nın "Metaverse'e giden yolun ilk adımları: The Sims", Gökhan Ergür'ün "Metaverse'te insan kalabilmek mümkün mü?", Eda Dikmen'in "Sanal dünyaları önceden haber veren bilim kurgu eserleri", Murat Dağıtmaç'ın "Metaverse distopyasının çaresi dijital lider olmak" ve Ecem Türk'ün "Posterlerden Metaverse'e bir yolculuk" isimli yazıları oluyor.

Çocuklarla Koşan Kadınlar bölümünde Neslihan Şebik "Ebelik, son yüzyılın kalbi kırık kadınlarının mesleğidir" başlığıyla sorularımızı yanıtlarken 3 Soru 3 Cevap'a bu ay "aKşam Grubu vesilesiyle tüm kadınlara bir nefes alanı açmış olduk" diyen Müzisyen/Mimar Nurdan Yenigün konuk oluyor. Bercan Tutar'ın "Le Figaro'nun 'göz kamaştıran' Erdoğan hayıflanması" makalesinin yer aldığı dergide Düşünce Atlası'nda bu ay "Hikâyeciliğimizin yerli güzel adamı: Rasim Özdenören" başlığıyla Âlim Kahraman bizlere Rasim Özdenören'i anlatıyor.