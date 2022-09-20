Çocuklar ‘Troya Kültür Yolu Festivali’nde eğlenceye doydu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' kapsamında düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda tiyatro ve pandomim atölyesinde kendilerini yeniden keşfeden minikler, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi'nde 'Minik Eller Sanat Atölyesinde Buluşuyor' etkinliğinde ebru ve hat yazım becerilerini geliştirdi. Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi'nde, Tülin Kozikoğlu ve Murat Kalkavan ile buluşan çocuklar, resim yapıp hikaye yazdı. Troya Atı Açık Hava Sahnesi'nde, sevilen çizgi film 'Rafadan Tayfa'nın sahne şovu 'Grup Rafadan', çocuklara unutulmaz bir gösteri sundu.