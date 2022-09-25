Bakan Kasapoğlu şiir okuyacak

UNESCO, 2021 yılını vefatının 700. yılı münasebetiyle Yunus Emre'yi Anma Yılı olarak kabul etti. Vefatının üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen şiirleriyle gönüllere dokunan Yunus Emre adına 'Gönüller Yapmaya Geldik' albümü hazırlandı. Proje sahipliğini Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üstlendiği albümün koordinatörlüğünü Sercan Akkaya yaptı. 8 sanatçının 11 eser seslendirdiği albümde Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okudu. Albüm için Ankara ATO Congresıum/Oditoryum'da pazartesi günü düzenlenecek galada Kasapoğlu şiiri canlı seslendirecek.