Genç yeteneklerden Atıktan Heykele fotoğraf sergisi

Muhabir Nedim Bayhan ile çevre mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Furkan Yaman, Marmara Adası'nda bulunan ocaktan çıkarılan mermerlerin çıkarılış ve heykeltraşlar tarafından işlenmesini süreci ile ortaya çıkan atıklardan heykel yapılması süreçlerini fotoğraflayarak, çektikleri fotoğraflardan oluşan "Atıktan Heykele" adını verdikleri fotoğraf sergisini açtı. 24 fotoğrafın yer aldığı "Atıktan Heykele" fotoğraf sergisi Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde 1-5 Ekim tarihleri arasında sergilenmeye başlandı.
2020 YILINDA BAŞLAYAN ÇALIŞMA
Yaptıkları çalışmalar ve açtıkları sergi ile ilgili konuşan Nedim Bayhan, "2020 yılında projeyi çok beğenerek başladık. Çünkü proje sürdürülebilirlik üzerinde çalışan bir projeydi. Dereli Art projesine dahil olmaktan çok da gurur duyduk. Bir sene mermer ocağı içerisinde çalıştık. Kar yağdı, yağmur yağdı, sıcak havalarda sürekli çalışan insanlar biz olduk. Ve tamamıyla atıktan heykele olan projenin bütün bir serüvenini biz yansıtmak istedik. Mermer ocağından çıkarılan atık taşlar ocağın içerisine konulan atölyede tamamıyla bir heykele dönüştü. Biz de bunları bir sene boyunca fotoğrafladık.
Fotoğraf sergisinin en önemli noktası aslında emek oldu. Çünkü hem mermer ocağındaki işçiler hem de alt tarafında çalışan heykeltıraşlar ortak bir emek, ortak bir paydada buluştular. Biz de onların serüvenine şahit olduk. Onları belgeselleştirdik, belgeledik, fotoğraflarını çektik. Birçok fotoğraftan ödül aldık. Sonuçta çok güzel bir iş çıktı ortaya. İlk sergimizi 9 Mayıs'ta Çanakkale'de açtık. Ardından bu sergiyi İstanbul'a taşımak istedik" dedi.
"BİZLERİ MUTLU EDEN BİR PROJE"
Çevre Mühendisi ve fotoğrafçı Furkan Yaman sergiyle ilgili olarak, "Sürdürülebilirlikle alakalı bir proje olduğu için ilgiliydim. Aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı olarak böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti. İş arkadaşım Nedim ile çalıştık. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nden yeni mezun heykeltıraş arkadaşlarımız vardı.
Sanat camiasından da insanlarla birlikte çalışmak beni çok mutlu eden bir şeydi. Hem bir çevre mühendisi hem de fotoğraf sanatçısı olarak böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti" açıklamasında bulundu.