Genç yeteneklerden Atıktan Heykele fotoğraf sergisi

2020 YILINDA BAŞLAYAN ÇALIŞMA

Yaptıkları çalışmalar ve açtıkları sergi ile ilgili konuşan Nedim Bayhan, "2020 yılında projeyi çok beğenerek başladık. Çünkü proje sürdürülebilirlik üzerinde çalışan bir projeydi. Dereli Art projesine dahil olmaktan çok da gurur duyduk. Bir sene mermer ocağı içerisinde çalıştık. Kar yağdı, yağmur yağdı, sıcak havalarda sürekli çalışan insanlar biz olduk. Ve tamamıyla atıktan heykele olan projenin bütün bir serüvenini biz yansıtmak istedik. Mermer ocağından çıkarılan atık taşlar ocağın içerisine konulan atölyede tamamıyla bir heykele dönüştü. Biz de bunları bir sene boyunca fotoğrafladık.