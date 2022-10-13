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Giriş Tarihi: 13.10.2022

Sur geceleri konserlerle ışıl ışıl

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sur geceleri konserlerle ışıl ışıl
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatçı Murat Dalkılıç Dağkapı Meydanı Açık Hava Sanhnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Konsere katılan dinleyicilerden Gülcan Akyüz, Sur'un her noktasında etkinliklerle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirterek, "Şehrimizde böyle bir festivalin olması çok güzel, birbirinden önemli değerli sanatçılar geliyor. Her akşam geliyorum konserlere katılıyorum, bundan sonraki etkinliklere de geleceğim. Diyarbakır ve bizler bugünleri çok özlemişti" dedi. Meryem Altuğ ise, "Diyarbakır için bir dönüm noktası. Daha güzel etkinliklerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Sur geceleri konserlerle ışıl ışıl
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