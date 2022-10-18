Luz Casal Başkent Kültür Yolu Festivali’nde

Pedro Almodovar'ın 'Yüksek Topuklar' filminin unutulmaz sesi Luz Casal, 30 yılı aşkın kariyerinin en güzel şarkılarını 22 Ekim'de T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara Ana Salon'da seslendirecek. Unutulmaz Pedro Almodovar filmi 'Yüksek Topuklar' için kaydettiği Augustin Lara klasiği 'Piensa En Mi' (Beni Düşün) şarkısıyla Türkiye'de de çok sevilen, 'La Pasion' ile yine platin plak satışlarını geride bırakan sanatçının, Best Of albüm çalışması 'Un Ramo De Rosas' (Bir Gül Demeti) ile de en çok satanlar arasına girmişti.