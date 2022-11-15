Araba Müzesi bugün ziyarete açık olacak

Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900'lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil, ziyaretçilerine unutulmaz bir seyir zevki yaşatıyor.

YDÜ kampüsünde Kıbrıs Araba Müzesi'nin hemen karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan, görülmeye değer zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip.