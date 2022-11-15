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Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:47

Araba Müzesi bugün ziyarete açık olacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Araba Müzesi bugün ziyarete açık olacak

Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu yıl dönümünü olan bugün ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhuriyet Bayramı’nda sanat ve tarih dolu bir gün geçirmek isteyenlerin ilk durağı Kıbrıs Araba Müzesi olacak. Müzede Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen makam arabası ve araç üzerindeki orijinal Türk Bayrağı, Kıbrıs Türk Toplumu için bağımsızlığa ve Cumhuriyete uzanan zorlu yılların simgelerinden biri olan araçta müzedeki yerini alacak.

Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900'lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil, ziyaretçilerine unutulmaz bir seyir zevki yaşatıyor.

YDÜ kampüsünde Kıbrıs Araba Müzesi'nin hemen karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan, görülmeye değer zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip.

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Araba Müzesi bugün ziyarete açık olacak
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