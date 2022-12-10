500 yıllık karo çini 19 yıl sonra Türkiye’de

Anadolu'nunnadir örneklerinden olan ve 2003'te yurtdışına kaçırılan, 16'ncı yüzyıl eseri karo çini, Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde satışı durdurularak Türkiye'ye getirildi. Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde sergilenen çini, kısa süre sonra çalındığı yer olan Adana Seyhan Ulu Camii'ne gönderilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2003'te tarihi eser kaçakçılarınca çalınan vakıf eseri, yoğun uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirildi. 16'ncı yüzyıldan bugüne kadar korunan ve paha biçilemeyen karo çini, Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlanan ve ölümü üzerine oğlu Piri Mehmet Paşa'nın 1541'de yapımını tamamlattığı Adana Seyhan Ulu Camii'nden 2003'te tarihi eser kaçakçılarınca sökülüp yurtdışına kaçırıldı.Eserde, 16'ncı yüzyılda 55 yıl kullanılan ve ustasının çıraklara öğretmediği için bir daha kullanılmayan mercan kırmızısı rengi yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Teberrükat Müdürü Önder Özbilgin "2002'den günümüze ülkemizden yurtdışına kaçırılan 21'i teberrükat eşyası olmak üzere 131 parçayı ülkemize getirdik" dedi. DHA