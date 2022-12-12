Bu müzede 900 yıllık eserler var

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Arifleri ve Alimleri" Yazma Eser Sergisi, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Konya'da yaşamış, Konya'ya yolu düşmüş, burada eser vermiş, talebeler yetiştirmiş arif ve âlimlerin en seçkin eserlerinin yer aldığı sergide, Mevlana'dan İsmail Ankaravi'ye, İbn Arabi'den talebesi Sadreddin Konevi'ye, Yunus'tan Sarı Abdullah Efendi'ye kadar pek çok alim ve arifin eserleri sergileniyor.

BEŞTEPE VE AKM'DEN SONRA 3'ÜNCÜ SERGİ KONYA'DA

Mesnevi'nin günümüze ulaşan en eski yazma nüshalarından birinin yanı sıra Yunus Emre Divanı'nın Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan en eski nüshası ile Konya kadısı ve Anadolu başkadısı büyük âlim Urmevi'nin Osmanlı coğrafyasına yayılan ve medreselerde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan eserleri daha önce 'Mürekkebin İzi' ismiyle Beştepe Millet Kütüphanesi'nde, 'Kutsal Risalet Yazma Mushaf Sergisi' ismiyle de Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmiş, 3'üncü olarak ise Konya'da ziyaretçileri bekliyor.

'ESERLERE PAHA BİÇİLEMİYOR'

Sergi Küratörü Erhan Yıldız, eserlerin değerinin papa biçilemez olduğunu söyledi. Sigorta bedellerinin milyon dolarlarla ifade edildiğine dikkat çeken Yıldız, "Anadolu İrfan'ının nasıl ve hangi eserlerle ortaya çıktığını, Anadolu İslam kültürünü oluşturan ariflerin birbirleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını, birbirleri ile bir bütün halinde nasıl bir zincir oluşturduklarını göstermek istedik. Sergide 16'sı Mesnevi nüshası olmak üzere 67 cilt eserimiz var. Bunların 6 tanesi Anadolu irfanının esin kaynağı olan büyük hattatların yazdığı muhteşem Kuran'ı Kerim'ler oluşturuyor. Sergimizde 1100'lü yıllarda, 1200'lü yıllarda yazılmış eserlerimizde var. Yazma Eserler Başkanlığımız bu eserleri özel güvenlikli, ısı ve nem dengesinin sürekli olarak kontrol edildiği özel depolarda muhafaza ediyor. Bir yazma eser kütüphanesinde eserin üzerine zimmetli olduğu kişi dışında onun amirinin dahi içeri girmesi mümkün değildir. Eserlerin fiziksel olarak ulaşımı pek mümkün değil. Kültür mirası önemli eserlerden bahsediyoruz. Ziyaretçiler dokunamasalar da onları görmüş oluyorlar. Kültürü varislere ulaştırmış oluyoruz. Biz yazma eserleri saklamıyor, onları koruyoruz. Bu eserler paha biçilemez. Bunların sigorta bedelleri, taşınma bedelleri de çok sıra dışı ücretler oluyor. Sigorta bedellerini milyon dolarlarla ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.