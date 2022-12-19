50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenlediği 432'nci sergi olacağını kaydeden Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 2022'nin sanatsal üretim açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu söyledi Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "2022 yılı boyunca Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 30'un üzerinde sergi açılışı gerçekleştirdi. Diğer yandan envanterinde bulunan on binlerce sanat eserini de sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor" dedi.

Sanat müzelerinin, eserlerin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Ergün, "Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer alması büyük bir prestijdir. Bizler de bundan hareketle, YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 'Yıl Sonu Sergisi'ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.