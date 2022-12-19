Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”
Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:41

50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”

20 sanatçı akademisyenin 50 eserini bir araya getirecek olan karma sergi, 22 Aralık Perşembe günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak. “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nde resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan 50 eser sergide yer alacak ve sanat severlerle buluşacak. 3 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenlediği 432'nci sergi olacağını kaydeden Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 2022'nin sanatsal üretim açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu söyledi Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "2022 yılı boyunca Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 30'un üzerinde sergi açılışı gerçekleştirdi. Diğer yandan envanterinde bulunan on binlerce sanat eserini de sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor" dedi.

Sanat müzelerinin, eserlerin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Ergün, "Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer alması büyük bir prestijdir. Bizler de bundan hareketle, YDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi olarak 'Yıl Sonu Sergisi'ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA