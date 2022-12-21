Mehmed Akif Sempozyumu başladı

Esenler Belediyesi, milli mücadeleye katkısı, edebi kişiliği ve düşünceleriyle bir dönemin fikir dünyasına yön veren İstiklal Marşımızın yazarı, milli şair Mehmed Âkif'i doğumunun 150. yılında sempozyumla anıyor. Mehmed Âkif'i ve döneminin sosyolojisini anlamak ve genç nesillere anlatmak amacıyla "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" boyunca 16 lisede 17 oturumda gerçekleşecek sempozyumların ilk oturumu, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleşti. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılış oturumuna Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler İlçe Kaymakamı Adil Karataş, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.
AKİF SİZE HER YAŞTA FARKLI ŞEYLER SÖYLER
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, selamlama konuşmalarının ardından "İstiklâl'den İstikbâl'e" başlıklı sempozyumun ilk oturumuna başkanlık etti. Bu oturumda Esmanur Karataş, "Mehmed Âkif'in 'Asım'ın Nesli' Tasavvuru", Zeynep Cansu Tekin, "Mehmed Âkif'in Coğrafi Muhayyilesi", Ceyda Bertan "Mehmed Âkif'in Medeniyet Mefkûresi" ve Miraç Tunç ise "Mehmed Âkif'in Milli Refleksi" başlıklı bildirilerini sundu. Oturumun ardından tekrar söz alan Prof. Dr. Avcı, "Ben bundan birkaç sene evvel Aksaray'da millet mektebi çalışmaları çerçevesinde Akif okumaları yapan bir grupta demiştim ki sadece Mehmet Akif'in değil her insanın okunma çağları vardır. 18 yaşında okuduğunuz Mehmet Akif ile 40 yaşında okuduğunuz Mehmet Akif, size farklı şeyler söyler. Her yaşta Akif'ten başka şeyler görürsünüz, anlarsınız, duyarsınız. Asım'ın Nesli imajı çerçevesinde sizden gençliğin Akif'ini dinlemiş olduk. Ben de 40'lı, 50'li yaşlarda keşfettiğim bir başka Akif'ten söz edeceğim. Akif, Mısır'a gitti. Orada ciddi yalnızlıklar, hasretler çekti. Sonra vatana döndü. Akif'in bir şiiri var: 'Ezelden Aşinanım Ben'. Burada Cenab-ı Hakk'a sesleniyor. Sizlere Akif'in bu içli tarafını dinletmek istiyorum" diyerek Münip Utandı'nın seslendirdiği şiire salondakilerle birlikte eşlik etti. Şiirin ardından bu tür kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve ekibine teşekkür ederek bildirilerini sunan öğrencilere çiçek takdim etti.
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise Prof. Dr. Nabi Avcı'ya "Akif'in Çizgisi" karikatür sergisinde yer alan eserin yer aldığı bir tabloyu takdim etti.
BÜYÜK BİR ÖĞRETMEN VE MÜCAHİT
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Mehmet Akif'in herkes için bir okul olduğunu kaydederek "Çok şey öğrendik, çok şey öğretti bize. Hayatta neler yapabileceğimizi, neleri başarabileceğimizi, bir insanın kısacık ömrüne nelerin sığabileceğini öğretmiş büyük bir öğretmendir Mehmed Âkif. Aynı zamanda savaş meydanında bütün milleti istiklal için mücadeleye çağırmış bir mücahittir. Bize hayatı bütün unsurlarıyla öğretmiş bir kahramandır. Elbette her milletin tarihinde ve hukukunda var olan değerleri ortaya çıkartmak ve onu yaşatmak ondan sonra gelenlerin görev ve sorumluluğudur. İşte biz de yol gösterenlerimizi unutmamak üzere büyüklerimizi ve kahramanlarımızı tarihin her sayfasında ve her bölümünde altın yaldızlarla yazıp nesilden nesile aktarmalıyız. Onların başında da Âkifimiz geliyor. Bu nedenle Esenler Belediyemiz ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan bu program, inşallah Esenlerimizdeki bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin katılımıyla hem tarihe bir yolculuk hem de geleceğe bir ışık olacaktır" diye konuştu.
ASIM NE ÜTOPYADIR NE HAYALDİR, GERÇEĞİN TA KENDİSİDİR!
Esenler İlçe Kaymakamı Adil Karataş ise "Bugün Mehmet Akif'in davasını, ideallerini paylaşmak için buradayız. Merhum Mehmet Akif'i hakkıyla anmak, ona minnet borcunu ödemeyi gerektirir. Mehmet Akif'e minnet borcunu ödemek de onu okuyarak, onu anlayarak, onu hissederek ancak ödeyebiliriz. Akif'i düşüncesiyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla tanımayı gerektirir. Akif'i anlamak, onun Safahat'ından geçmektedir. Onun idealindeki nesil, Asım'ın Nesli'dir. Asım, hakkı, adaleti, vicdanı, merhameti, namusu, şerefi, dürüstlüğü temsil eder. Asım ne bir ütopyadır ne bir hayaldir, Asım, gerçeğin ta kendisidir. Asım, Çanakkale'de yedi düvelin üzerimize çullandığı zaman Mehmetlerdi, Asım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde istiklalimize ve istikbalimize göz diken hainlere karşı sokağa çıkan milletimizdi. Asım, bugün okulda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz yani millet olarak hepimizdir. Asım, gücün, zorbalığın karşısında asla boyun eğmeyen, gerçeği, hakikati eğip bükmeden şartlar ne olursa ne olsun hakkı tutup kaldırandır" dedi.
AZİZ HATIRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ
Programda konuşan Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras da "Mehmet Akif'in aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla 20-27 Aralık tarihlerinde anma haftası boyunca ilçemizde bulunan 16 lisemizde, 52 öğrencimizin katılımıyla toplam 17 oturum gerçekleşecek. Bunların neticesinde 52 bildiri yayınlanacak. Belediyemiz tarafından bu bildirimler kitaplaştırılarak kütüphanelerimizdeki yerini alacak. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, 63 yıllık ömründe sadece rahmetle anılmayı murat etmişti. Bizler de kendisini rahmetle, minnetle yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmed Âkif Sempozyumu" kapsamında "Âkif'in Çizgisi-4" karikatür sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve sempozyumların yapılacağı okullarda meraklılarıyla buluşacak.