Mehmed Akif Sempozyumu başladı

BÜYÜK BİR ÖĞRETMEN VE MÜCAHİT

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Mehmet Akif'in herkes için bir okul olduğunu kaydederek "Çok şey öğrendik, çok şey öğretti bize. Hayatta neler yapabileceğimizi, neleri başarabileceğimizi, bir insanın kısacık ömrüne nelerin sığabileceğini öğretmiş büyük bir öğretmendir Mehmed Âkif. Aynı zamanda savaş meydanında bütün milleti istiklal için mücadeleye çağırmış bir mücahittir. Bize hayatı bütün unsurlarıyla öğretmiş bir kahramandır. Elbette her milletin tarihinde ve hukukunda var olan değerleri ortaya çıkartmak ve onu yaşatmak ondan sonra gelenlerin görev ve sorumluluğudur. İşte biz de yol gösterenlerimizi unutmamak üzere büyüklerimizi ve kahramanlarımızı tarihin her sayfasında ve her bölümünde altın yaldızlarla yazıp nesilden nesile aktarmalıyız. Onların başında da Âkifimiz geliyor. Bu nedenle Esenler Belediyemiz ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan bu program, inşallah Esenlerimizdeki bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin katılımıyla hem tarihe bir yolculuk hem de geleceğe bir ışık olacaktır" diye konuştu.

ASIM NE ÜTOPYADIR NE HAYALDİR, GERÇEĞİN TA KENDİSİDİR!

Esenler İlçe Kaymakamı Adil Karataş ise "Bugün Mehmet Akif'in davasını, ideallerini paylaşmak için buradayız. Merhum Mehmet Akif'i hakkıyla anmak, ona minnet borcunu ödemeyi gerektirir. Mehmet Akif'e minnet borcunu ödemek de onu okuyarak, onu anlayarak, onu hissederek ancak ödeyebiliriz. Akif'i düşüncesiyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla tanımayı gerektirir. Akif'i anlamak, onun Safahat'ından geçmektedir. Onun idealindeki nesil, Asım'ın Nesli'dir. Asım, hakkı, adaleti, vicdanı, merhameti, namusu, şerefi, dürüstlüğü temsil eder. Asım ne bir ütopyadır ne bir hayaldir, Asım, gerçeğin ta kendisidir. Asım, Çanakkale'de yedi düvelin üzerimize çullandığı zaman Mehmetlerdi, Asım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde istiklalimize ve istikbalimize göz diken hainlere karşı sokağa çıkan milletimizdi. Asım, bugün okulda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz yani millet olarak hepimizdir. Asım, gücün, zorbalığın karşısında asla boyun eğmeyen, gerçeği, hakikati eğip bükmeden şartlar ne olursa ne olsun hakkı tutup kaldırandır" dedi.

AZİZ HATIRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ

Programda konuşan Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras da "Mehmet Akif'in aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla 20-27 Aralık tarihlerinde anma haftası boyunca ilçemizde bulunan 16 lisemizde, 52 öğrencimizin katılımıyla toplam 17 oturum gerçekleşecek. Bunların neticesinde 52 bildiri yayınlanacak. Belediyemiz tarafından bu bildirimler kitaplaştırılarak kütüphanelerimizdeki yerini alacak. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, 63 yıllık ömründe sadece rahmetle anılmayı murat etmişti. Bizler de kendisini rahmetle, minnetle yâd ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Doğumunun 150. Yıl Dönümünde Mehmed Âkif Sempozyumu" kapsamında "Âkif'in Çizgisi-4" karikatür sergisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi ve sempozyumların yapılacağı okullarda meraklılarıyla buluşacak.