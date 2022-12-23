Empresyonist resmin zirvesindeki ressamdan “Özlenen Buluşma!

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan ressam Selahattin Kara, empresyonist resmin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden. Bugüne kadar sayısız sergiye imza atan ressam Kara, İstanbul Nişantaşı'ndaki Art Galeri'de "Özlenen Buluşma" isimli kişisel sergisini bugün sanatseverlerin ziyaretine açıyor.

SON ÇALIŞMALARI DA SERGİDE YER ALIYOR!

Kara, bu sergisinde farklı zamanlarda yaptığı eserlerini ve son çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. Empresyonist resme dair eşsiz tabloların yer aldığı "Özlenen Buluşma" isimli sergiyi 5 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

ADI ÇILGIN RESSAMA ÇIKTI!

"Özlenen Buluşma" isimli serginin duyuru metninde ise ünlü ressam Selahattin Kara'nın resim serüveni ve empresyonist ressamlığına dair detaylara yer veriliyor. Kara'nın gençlik yıllarında sıra dışı happeningleriyle (resim şov) gündem olduğu belirtiliyor. Sırf bu şovları nedeniyle Kara'nın adının çılgın ressama çıktığı açıklanıyor.

EMPRESYONİST RESMİN ZİRVESİNDE!

Sanatçının erken döneminde kısa sürede yaptığı başarılı çalışmalarıyla empresyonist resmin zirvesine oturduğunun vurgulandığı açıklamada ressamın resimleri yaparken neleri uyguladığına dair şu detaylar anlatılıyor: "Lise ve üniversite yıllarında deneyimlediği, karakteriyle örtüşen empresyonizm, kendisinde tutkuya dönüşmüştü. Işığın nesneler üzerindeki hareketlerini kuralsızca resmedebiliyordu. Empresiv teknik kendisine, klasik resim ile soyut resim arasında geniş bir yelpazede resim yapma şansı vermekteydi. Ona göre İstanbul ve empresyonizm sanki birbirleri için yaratılmıştı. Sanatçı eserler ürettikçe tekniği güçleniyor, resimler daha akışkan ve daha karakteristik sonuçlanıyordu. İstanbul'un bitmez tükenmez tarihi ve coğrafi güzellikleri onun resimlerinde hayat bulmaktaydı."

BİRBİRİNDEN GÜZEL İSTANBUL RESİMLERİ…

Kara'nın resim tekniğiyle ilgili şu detaylar da açıklamada belirtiliyor: "Sanatçı resimlerini genellikle palet olarak kullandığı tuallerin üzerine yapmaktadır. Kara'nın eserlerindeki enerjik fırça darbelerinin oluşturduğu plastik soyut hareketlerin bileşenleri, muhteşem tabloların özünü ve bütününü oluşturmaktadır. Üst üste katmanlanan renkler resimlerdeki plastik değerleri zenginleştirmektedir. Fırçaya alınan ham boyalar güçlü sürüş esnasında karışarak ve özgün titreşimini oluşturarak tual yüzeyine geçer. Resmi hareketli bir ifadeye taşıyan, fondan gelen kontrast renkler, onun resmine enerji ve dinamizm veren karakteristik özelliklerindendir. Sanatçının birbirinden güzel İstanbul resimleri saf enerjinin, sezgilerin samimiyetine ve heyecanına müdahale edilmeden gizli bir şefin yönetiminde akarak sonuçlanmaktadır."