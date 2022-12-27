Sanat ve sosyal farkındalık aynı sahnede

Türkiye'deki 55 sanatçının desteği ile zihin farklı gençlerin modelliğiyle ortaya çıkan 55 eserin yer aldığı empati temalı fotoğraf sergisi 'Mirrors Yansımanın Labirenti' özel bir gece ile tanıtılacak.

SENFOSOUL KONSERİ

Dünyada 'Soulman' olarak anılan Carlton Jumel Smith, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile zihin ve beden farklı gençlerden oluşan Türkiye'nin ilk pop grubu 'İZEV Fark Band' gecede aynı sahnede yer alarak müzik ziyafeti sunacak.

İstanbul Tim Show Center'da 13 Ocak'ta düzenlenecek gecede ayrıca Türkiye'yi son yıllarda dünyada başarı ile temsil ederek gençlere ilham kaynağı olan 1 özel sporcuya 'Spora İlham Verenler İZEV Vakfi Ödülleri' verilecek.

6 AYDIR ÇALIŞIYORUZ

Toplumsal farkındalık konusunda yürüttükleri çalışmalarla Avrupa'nın en iyi sosyal sorumluluk projesi dahil toplamda bugüne kadar 24 ödül kazandıklarını belirten İZEV Onursal Başkanı Hakan Kural, 6 aydır çalışmalarını sürdürdüğü 'Mirrors Yansımanın Labirenti' projesi ile Türkiye'nin 55 usta sanatçısını bir araya getirerek sanatın araçsallaştırıldığı olağanüstü bir sosyal farkındalık projesi başlattıklarını söyledi.

ESERLER MÜZAYEDE İLE SATILACAK

'Mirrors-Yansımanın Labirenti" projesinde ayna ve labirent metafotlarının zihin farklı bireylerin önyargılar nedeniyle hayatlarında yaşadıkları zorluklar ile empati kurulmasını sağlamak amacıyla kullanıldığının altını çizen Kural, daha sona 5 ülkeyi de kapsayacak sergideki eserlerin ABD'de yapılacak son sergiden sonra sosyal fayda amacıyla müzayedeye çıkarılacağını söyledi. Gecenin bilet gelirleriyle İZEV Vakfı'nın eğitim programına fon sağlanacağını kaydeden Kural "Uluslararası ödüllü projelerimiz arasına bir yenisini ekleyeceğiz. Herkesi bu özel gecenin izleyici olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.