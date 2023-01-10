Bu Da Mı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Bu da Mı Buda Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'bu da mı nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, bu da mı birleşik mi, ayrı mı yazılır?

BU DA MI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünden yapılan sorgulamaya göre bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır.

ÖRNEKLER

Bu da mı doğru değil?

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