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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:19 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:19

Bu Da Mı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Bu da Mı Buda Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bu Da Mı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Bu da Mı Buda Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi üzerinden ‘bu da mı nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı sık sık yapılan sorgulamalar arasında yer almaktadır. Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi olan yazım hataları genellikle birleşik kelimelerde yapılıyor. TDK’ye birçok kelimenin doğru yazılışını sizlere aktardığımız gibi bu da mı kelimesinin doğru yazımı ve cümle içerisinde kullanımı sizler için hazırladık. Peki, bu da mı birleşik mi, ayrı mı yazılır?

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'bu da mı nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz. Peki, bu da mı birleşik mi, ayrı mı yazılır?

BU DA MI NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sözlüğünden yapılan sorgulamaya göre bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır.

ÖRNEKLER

Bu da mı doğru değil?

Bu da mı senin beğendiğin tatlıdan değil?

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Bu Da Mı Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Bu da Mı Buda Mı, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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