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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:15 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:15

Katalog Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Katalok Mu Katalog Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Katalog Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Katalok Mu Katalog Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Katalog nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı katalog mu, katalok mu? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''katalog'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler katalog nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı katalog mu, katalok mu?

KATALOG NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''katalog'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

KATALOG DOĞRU YAZILIŞI

Bu haftanın katalog çekimi yarın akşam yapılacak.

Bu katalog içerisinde istediğim ürünler yokmuş.

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Katalog Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Katalok Mu Katalog Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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