Pembe nasıl yazılır? TDK Yazımı penbe mi, pembe mi? Pembe Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Pembe nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile pembe kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

PEMBE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''pembe'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Pembe renkli kıyafetimi saatlerce arasam da bulamadım.

Pembe çantayı çok içime sinerek satın aldım.

DOĞRU: Pembe

YANLIŞ: Penbe