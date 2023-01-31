Uşak Halı Sergisi’ni KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Paris Louvre Müzesi, Floransa Bardini Müzesi, New York Metropolitan Sanat Müzesi, National Gallery of Art başta olmak üzere dünyanın pek çok önemli müzesinde örnekleri sergilenen Uşak halıları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenleyeceği sergiyle Kuzey Kıbrıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Tarih boyunca, Avrupa'daki seçkin aileler, ünlü ressamların tablolarını Uşak'ta halılara işleterek duvarlarında, yerde ve masalarında dekor olarak kullandılar. Özellikle 15'inci yüzyılın önemli ressamlarından Hans Holbein ve Lorenzo Lotto tablolarının yer aldığı Uşak halıları, Holbein ve Lotto'nun isimleriyle anılmaya başladı. Ayrıca, yıldızlı, madalyonlu, sapanlı, bulutlu, serpme gibi pek çok türüyle de Uşak halıları yerel kültürü de yansıtmaya devam etti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenlediği "Uşak Halı Sergisi" ile sanatseverlerle buluşacak olan 46 el yapımı Uşak halısı, tarihsel olarak kullanılan pek çok motifi Kuzey Kıbrıs'a taşımış olacak. Kendisi de Uşaklı olan ressam Devrim Erbil'in oluşturduğu desen ve motifler de sergilenecek olan Uşak halılarının üzerinde yer alıyor. Sergi 10 Şubat'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.