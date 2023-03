Buğday Tanesi filmine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü sebebiyle İstanbul Milletvekili Serkan Bayramın 1 yaşındayken bir buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle ellerini kaybetmesiyle hayatında yaşadığı zorlukların beyaz perdede anlatıldığı 'Buğday Filmi' gösterimi yapıldı.

GERÇEK BİR HAYAT ÖYKÜSÜ

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen, gerçek bir hayat öyküsünün anlatıldığı 'Buğday Filmi' gösterimine AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Doç. Dr. Figen Büyükakın, Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, KOÜ Engelli Birim sorumlusu Prof. Dr. Elif Karagün ve Doç. Dr. Nermin Demirkol, Türkiye Beyaz Ay Derneği Malatya Şubesi Başkanı Kazım Akdoğan, Kocaeli'de yer alan dernek, STK yönetici ve üyeleri ve çok sayıda sinemasever katıldı.

GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ YAPTIK

''Bugün +1 farkla Down Sendromlu kardeşlerimizle birlikteyiz onlara her daim kucak açtığımızı ve destek verdiğimizi göstermek için burada bulunuyoruz'' sözleri ile konuşmasına başlayan Doç. Dr. Figen Büyükakın, ''Dezavantajlı gruptaki kardeşlerimizle her daim gönül birlikteliği yapmış durumdayız. Sanatta ben de varım diyerek 7 farklı branşta ve sporda ben de varım diyerek 12 farklı branşta yüzlerce kardeşimizin eğitim aldığını söylemek istiyorum. Bugün bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan değerli milletvekilimize ve diğer bütün hocalarımıza ve tabi ki annelerimize teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

''BENİM HAYAT HİKAYEMİ ANLATIYOR''

Milletvekili Serkan Bayram da, ''21 Mart Down kardeşlerimiz için farkındalık günü onlar +1 olan kardeşlerimiz. Bizim melek yüzlerimiz. Bu kardeşlerimiz bizim için mutluluk abidesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çok güzel bir etkinliğine geldik. Bu organizasyondan dolayı belediye başkanımıza ve belediyemizin çalışanlarına, downlular derneğine teşekkür ediyoruz. Ülkemizde 10 milyon engelli var ailesiyle beraber 40 milyona tekabül ediyor. Buğday Tanesi filmi benimde hayatımı konu alan bir film. Engelliler ve aileleri için bir umut projesidir. Engelli olmayanlar için de bir empatidir. Türk sinema tarihi içinde bir ilktir. Bundan sonra engelli hâkim, kaymakam, büyükelçi görmek istiyoruz, engelli bakan görmek istiyoruz. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye istiyoruz'' ifadesini kullandı.

''GÖNLÜMLE TUTTUM VE BIRAKMADIM''

Film gösterimini izlemeye gelen protokol ve vatandaşları selamlayan Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz ise, ''Bugün burada anlamlı bir organizasyon için toplandık. Günün anlamına uygun, aslında kendilerine ulaştığımda Buğday Tanesi dediğim anda diyaloğumuz güçlendi. Bir sözü vardı; 'Ellerim ile tutamadıklarımı gönlümle tuttum ve bırakmadım." bu cümle beni çok etkiledi. Sayın Serkan Bayram'ın sözüydü. Bende tıpkı kendisinin telaffuz ettiği gibi çocuklarımı tam 25 yıldır gönlümle tuttum ve bırakamadım. 21 Mart Dünya Down Sendromlular farkındalık programımıza katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum'' şeklinde konuştu.