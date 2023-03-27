Asrın felaketınden sonra ılk konser

Hatay'ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü dünyaya tanıtma amacıyla 2007'de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yıkılan şehirlerini ve 7 üyesinin depremde yaşamını yitirmesiyle eksilen topluluklarını yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Koro, depremin ardından ilk konserini yarın Adana'da verecek. 2012'den Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen, 2019'da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Antakya Medeniyetler Korosu, 11 ili etkileyen deprem felaketinde 7 üyesini kaybetti. Koronun 200 üyesinden hayatta kalanlar, depremin ardından çeşitli illere dağıldı. Kadrosunda farklı dil, din ve etnik kökenden birçok amatör sanatçıyı barındırarak brlikte yaşama kültürünün sembolü haline gelen koro, depremden sonra ilk konserini yarın Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde verecek. Konser "Seyhan'dan Asi'ye El Birliğiyle" adıyla düzenlenecek. Antakya Medeniyetler Korosu'nun ikinci konseri de İstanbul'da 30 Mart'ta Zorlu PSM'de "Dayanışma Sahnesi"nde birçok ünlü sanatçının da katılımıyla olacak. Her koltuğun bir öğrencinin eğitim desteğine dönüşeceği etkinlikten elde edilen gelir, depremden etkilenen 2 bin 200 öğrenci için kaynak oluşturacak.Depremde evinin yıkıldığını ve enkaz altında sekiz saat kurtarılmayı beklediğini söyleyen koro şefi Yılmaz Özfırat, depremin ardından Antakya'yı yeniden ayağa kaldırmak istediklerini belirterek, "O kadim topraklar tekrar gün yüzüne çıkacak. Bu konserle depremde yaşamını yitiren koro arkadaşlarımız Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısını yaşatabilmeyi umuyoruz" dedi. Konserde kaybettikleri arkadaşlarının anısına Hirai Zerdüş'ün seslendirdiği "Yara Bere" adlı şarkıyı repertuvarlarına kattıklarını belirten Özfırat, şarkının sözlerinin depremlerle yerle bir olan Antakya'yı anımsattığını kaydetti.