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Giriş Tarihi: 30.3.2023 14:52

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla Türk dünyası kültürünü aynı çatı altında buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını ziyaretçileri ile buluşturacağı Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 3 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da açılacak. YDÜ kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açılacak olan sergi ile birlikte Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’a taşıyacağı daimi Tataristan bölümü de ziyarete açılmış olacak.

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 100 parçaya ulaşan zengin bir çeşitlilikteki koleksiyonla bir araya getirecek. Sergide, Tataristanlı sanatçıların imzasını taşıyan heykel ve resimlerin yanı sıra; ülkenin milli takılarından geleneksel kıyafetlerine, milli müzik enstrümanlarından kılıç ve bıçaklara, Tataristan'ın simge yapılarının maketlerinden ülke ekonomisine yön veren alanlara dair simgelere kadar geniş bir eser yelpazesi sergilenecek.

Sergilenecek koleksiyonda, Tataristan tarihinde önemli bir yeri olan ve milli kahraman olarak görülen Süyümbike Sultan ile ilgili dikkat çekici eserler bulunuyor.

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Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak
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