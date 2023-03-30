Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 100 parçaya ulaşan zengin bir çeşitlilikteki koleksiyonla bir araya getirecek. Sergide, Tataristanlı sanatçıların imzasını taşıyan heykel ve resimlerin yanı sıra; ülkenin milli takılarından geleneksel kıyafetlerine, milli müzik enstrümanlarından kılıç ve bıçaklara, Tataristan'ın simge yapılarının maketlerinden ülke ekonomisine yön veren alanlara dair simgelere kadar geniş bir eser yelpazesi sergilenecek.

Sergilenecek koleksiyonda, Tataristan tarihinde önemli bir yeri olan ve milli kahraman olarak görülen Süyümbike Sultan ile ilgili dikkat çekici eserler bulunuyor.