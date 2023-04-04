Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açtı

Kendisinin soyadının ailesinin Tataristan'a uzanan köklerinden geldiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Geçtiğimiz aylarda, Bursa'da düzenlenen "Türkiye-Tataristan İş Forumu"nda Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'la bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşurken, kendisine köklerimin Tataristan'dan geldiğini ve babamın adının da Rüstem olduğunu aktardım. Bu bağlamda KKTC ile Tataristan'ın geçmişten gelen kadim köklere sahip olduğunu bu görüşmede de karşılıklı olarak vurgulamıştık. Tarihin bu döneminde, her iki ülkenin de vermekte olduğu varoluş mücadelesinde birbirine destek olması gerektiğinin önemini de vurguladık" dedi.

"Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi" ile Tataristan kültürünün Kuzey Kıbrıs'ta da yaşayacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek Cumhurbaşkanı Tatar, "Tataristan ve bizlerin arasında her daim kadim ve kutsal bir bağ vardır. Tarihte ya da günümüzde yapılan bazı yanlış hamlelerle sahip olduğumuz bağ koparılmak istense de bu mümkün değildir. Bizler her daim teknoloji ve çağdaş iletişim kanalları ile tüm sınırları ve engelleri aşarak sanatsal, kültürel ve güçlü bağlarla bir arada olarak buluşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tataristan'ın sahip olduğu kültürel zenginliğe değinen YDÜ Rektörü Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Tataristan, zengin bir tarih, sanat ve kültür mirasına sahiptir. Geleneksel Tatar el sanatlarından, modern sanata kadar birçok alanda adından söz ettiren Tataristan; müzik, tiyatro ve sinema alanlarında gelenekseli modernle birleştiren bir tarza sahiptir. Müzemiz Tataristan'dan daha önce kişisel ve karma sergilerde 40'a yakın devlet ve halk sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Tatar halkının kültür ve tarihinin detaylarına odaklanan böylesine görkemli bir sergi ise bir ilk. Tüm halkımızın bu sergiyi ziyaret ederek bu güzellikleri deneyimlemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi'nin açılışında Tataristan Cumhuriyet Heyeti ve Tatar halkı adına kısa bir konuşma yapan Tataristan Cumhuriyeti Yatırım Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hafizov Azat Ralifoviç, açılışı yapılan serginin Kuzey Kıbrıs'la buluşmasının dört yılı aşkın bir süreye yayılan bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı. Sergi 30 Nisan'a kadar açık kalacak.