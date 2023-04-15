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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:01

Öğrenciler kültür sanatla buluşmaya devam ediyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Öğrenciler kültür sanatla buluşmaya devam ediyor

Atatürk İlkokulu’ndan 80 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret etti. Atatürk İlkokulu’ndan 80 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek eğlenceli zaman geçirdi. Son iki ayda müzelerini ziyaret eden öğrenci sayısı bine ulaştı.

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da büyük bir kısmı ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

YDÜ kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri ve daha pek çok eseriyle çocukların en fazla zaman geçirdiği müzelerden oldu.Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'nde ise öğrenciler, 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs'ın dağa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı.

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Öğrenciler kültür sanatla buluşmaya devam ediyor
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