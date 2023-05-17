Aşık Veysel fotoğraf sergisi ile anılacak

17 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açılacak olan sergi, Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe'nin koleksiyonunda yer alan Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Ergün Çağatay, İsa Çelik ve Mustafa Türkyılmaz'ın objektifinden eserleri sanatseverle buluşturacak.

Fotoğraf sergisi öncesinde Girne Üniversitesi'nde düzenlenecek "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Anadolu'dan Kıbrıs'a Aşıklık Geleneği, Aşık Veysel ve Aşık Kenzi Etkinliği" ile büyük ustalar anılarak bıraktıkları izler günümüze taşınacak. YDÜ, UNESCO ve TÜRKSOY iş birliği ile düzenlenecek etkinlikler kapsamında "Aşık Veysel ve Anadolu'da Aşıklık Geleneği" ve "Aşık Kenzi ve Kıbrıs'ta Aşıklık Geleneği" panelleri ile "Kıbrıs Türküleri ve Aşık Veysel Şiirlerinin Seslendirilmesi" etkinliği gerçekleştirilecek.

"Aşık Veysel ve Anadolu'da Aşıklık Geleneği" panelinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan Prof. Dr. Metin Ekici ve Prof. Dr. Ali Duymaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Dilek Türkyılmaz ile Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe konuşmacı olarak yer alacak.

Fotoğraf sergisi 26 Mayıs'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.