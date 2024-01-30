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Giriş Tarihi: 30.1.2024 12:02

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yeni yıla iki sergiyle “merhaba” dedi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yeni yıla iki sergiyle “merhaba” dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 2024’ün ilk sergileri KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışı yapılan sergilerden “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eseri bir araya getirdi. “3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi” ise Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın kazanan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin ve Günsel Ailesi'nin imza attığı pek çok proje ile KKTC'nin eğitim, sağlık, otomotiv, kültür, sanat alanlarına öncülük ederek ilklere imza attığını vurgulayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkenin ekonomik gelişimi kadar kültür sanat alanındaki gelişiminin de son derece önemli olduğunu söyledi. Sanatta yaratıcılığın önemine değinen Dursun Oğuz, "Sanat, özgür düşünce ve fikirlerin ifadesidir. Her eserde, farklı bir anlam, farklı bir mesaj ve derin düşünceler vardır. Bir eseri herkes; kendi bakış açısı, kendi deneyimleri ve kendi duygusal durumuyla değerlendirir. Bu nedenle her eser farklı isimler için farklı anlamlar taşır" dedi.

Sanat sergilerinin insanlara farklı bakış açılarını deneyimleme fırsatı verdiğini belirten YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Bu etkinlikler, sanatın gücünü hissetmek ve farklı perspektiflerle tanışmak adına önemli bir platform sağlıyor. Merkezinde yaşama ayrıcalığı taşıdığımız bu sanatsal üretkenlik, başta öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz olmak üzere tüm Yakın Doğu Ailesi üyelerinin üretkenlikleri üzerinde de büyük bir etkiye sahip" dedi.

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yeni yıla iki sergiyle “merhaba” dedi
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