Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yeni yıla iki sergiyle “merhaba” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi'nin ve Günsel Ailesi'nin imza attığı pek çok proje ile KKTC'nin eğitim, sağlık, otomotiv, kültür, sanat alanlarına öncülük ederek ilklere imza attığını vurgulayan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkenin ekonomik gelişimi kadar kültür sanat alanındaki gelişiminin de son derece önemli olduğunu söyledi. Sanatta yaratıcılığın önemine değinen Dursun Oğuz, "Sanat, özgür düşünce ve fikirlerin ifadesidir. Her eserde, farklı bir anlam, farklı bir mesaj ve derin düşünceler vardır. Bir eseri herkes; kendi bakış açısı, kendi deneyimleri ve kendi duygusal durumuyla değerlendirir. Bu nedenle her eser farklı isimler için farklı anlamlar taşır" dedi.

Sanat sergilerinin insanlara farklı bakış açılarını deneyimleme fırsatı verdiğini belirten YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Bu etkinlikler, sanatın gücünü hissetmek ve farklı perspektiflerle tanışmak adına önemli bir platform sağlıyor. Merkezinde yaşama ayrıcalığı taşıdığımız bu sanatsal üretkenlik, başta öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz olmak üzere tüm Yakın Doğu Ailesi üyelerinin üretkenlikleri üzerinde de büyük bir etkiye sahip" dedi.